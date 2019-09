Bellolampo, 16 milioni da Roma per l'emergenza rifiuti

Potrebbe rappresentare un'ancora di salvezza per l'emergenza rifiuti a Bellolampo il finanziamento nazionale da 16 milioni di euro destinato alle città metropolitane.

Finanziamento che potrebbe agevolare le attività di differenziazione degli scarti e del successivo riciclo. In estate si è tenuto un tavolo col ministero dell'Ambiente, durante il quale si sono affrontate le diverse criticità in tema rifiuti. Una interlocuzione che dovrebbe preludere allo sblocco dei 16 milioni per Palermo, Catania e Messina. La notizia nell'edizione di Palermo del Giornale di Sicilia, a firma di Giancarlo Macaluso.

