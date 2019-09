Rifiuti: dalla Regione fondi per Bellolampo, ma dopo Natale sarà emergenza

La Regione in soccorso per affrontare la crisi di Bellolampo. Come scrive Giancarlo Macaluso sul Giornale di Sicilia in edicola, grazie a un'anticipazione di 7 milioni di euro, sommati ai risparmi di 6 milioni, la Rap potrà arrivare a fine anno senza problemi.

Il dipartimento Acqua e rifiuti, inoltre, ha autorizzato il trasferimento in tre discariche private (di Enna, Alcamo e Catania) i rifiuti indifferenziati (circa 12 mila tonnellate) ammassati sui piazzali di Bellolampo.

Dopo Natale però i problemi torneranno a galla, anche perchè è stato certificato che la realizzazione della VII vasca, la cui mancanza ha provato gli attuali disagi, slitterà ancora una volta. La consegna del primo lotto, infatti, slitterà al settembre dell'anno prossimo.

