Temporali su Palermo, allerta gialla: allagamenti da Mondello a Bagheria

Non si arresta il maltempo che sta imperversando da tre giorni in Sicilia. Stamattina, intorno alle 7,30, un nuovo nubifragio si è abbattuto sul capoluogo. Già nella notte erano state registrate abbondanti piogge.

Segnalazioni di allagamenti sono state registrate a Mondello, via Leonardo da Vinci, via Ugo La Malfa, nel sottopassaggio di via Belgio, all'uscita e all'entrata di Palermo. Critica la situazione soprattutto nella bretella laterale di via Regione Siciliana, all'uscita di Palermo, con l'acqua che trasbordando dalla corsia centrale è finita in quella sottostante. Traffico intenso è stato registrato anche all'ingresso di Palermo, sempre a causa del maltempo, con il personale dell'Anas che è intervenuto sul posto.

Disagi anche in provincia: un automobilista è rimasto impantanato con la propria auto a Bagheria e ha dovuto attendere l'intervento dei vigili del fuoco.

Situazione allarmante, come sempre, a Mondello con la protesta dei residenti anche attraverso i social. Sulla pagina Facebook "Mondello merita di più", viene sottolineato che anche stanotte "Partanna e Mondello sono state gravemente allagate ed alluvionate. Vigili del Fuoco e Amap in azione, ma ancora nessuno ha compreso che si deve attivare un piano di emergenze di protezione civile, che scatti in automatico in ogni situazione del genere!".

Anche per oggi, intanto, il Dipartimento della Protezione Civile ha diramato l'allerta gialla per la Sicilia.

