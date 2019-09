Maltempo a Palermo, via Ugo La Malfa come un fiume

Via Ugo La Malfa come un fiume. Il temporale che questa mattina si è abbattuto su Palermo, come si vede dal video, ha allagato e reso impraticabile questa strada come tante altre. Disagi anche a Mondello, nel sottopassaggio di via Belgio e in quello di viale Lazio che è stato chiuso.

Problemi anche in provincia: a Misilmeri, Ficarazzi, Portella di Mare e a Bagheria dove alcuni automobilisti sono stati soccorsi dai vigili del fuoco perché rimasti impantanati con la propria auto.

