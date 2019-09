Maltempo e allagamenti a Palermo, traffico in tilt in viale Regione

Le strade si allagano per via del maltempo ed ecco che il traffico in viale Regione Siciliana va letteralmente in tilt. Un nuovo nubifragio, intorno alle 7.30, ha messo in ginocchio la città Diversi i disagi registrati in pochi minuti.

Segnalazioni di allagamenti sono state registrate a Mondello, via Leonardo da Vinci, via Ugo La Malfa, nel sottopassaggio di via Belgio, all'uscita e all'entrata di Palermo, in viale Lazio, in via Lanza di Scalea.

Particolari disagi in viale Regione Siciliana, all’altezza di viale Lazio. La strada, in entrambe le direzioni, è stata chiusa dalla polizia municipale perché allagata e il traffico è stato deviato sulla carreggiata laterale.

