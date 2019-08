Incidente di Terrasini, Valentina si risveglia dopo 8 giorni di coma

Si è svegliata dopo 8 giorni di coma Valentina Michelli, la 33enne di Partinico, rimasta gravemente ferita in un incidente stradale in via Partinico a Terrasini. Nello scontro tra la moto sulla quale viaggiava e un'auto è morto il marito, Francesco Capodilupo, 38enne di Bergamo.

I due erano in Sicilia per trascorrere la settimana di Ferragosto nei luoghi di origine della 33enne. La donna, dopo l'incidente, era stata ricoverata in gravissime condizioni all'ospedale Villa Sofia. La loro moto è stata travolta da un'auto e per Capodilupo, trasportato all'ospedale Civico di Palermo non c'è stato nulla da fare.

Adesso Valentina si è svegliata, anche se la prognosi rimane riservata. Una bella notizia per i familiari ai quali prossimamente toccherà raccontare alla giovane che Francesco, invece, non c'è più.

