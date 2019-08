Incidente in moto a Palermo: muore un ventottenne, lascia un bimbo di 6 anni

Nuova tragedia sulle strade siciliane. Un giovane di 28 anni, Gianluca Montesano, è morto in un incidente stradale avvenuto la scorsa notte in corso dei Mille ad angolo con via Cavallotti a Palermo.

Il 28enne si trovava a bordo della sua moto quando, per cause in corso di accertamento, si è scontrato con un'auto. Immediato l'intervento del personale del 118 che ha trasportato l'uomo all'ospedale Buccheri La Ferla dove è morto.

In sella con Montesano c'era un'altra persona, il cugino, rimasta gravemente ferita che è stata trasportata all'ospedale Civico. Anche il conducente della vettura è rimasto leggermente ferito.

Sul posto, oltre ai sanitari del 118, sono giunti gli agenti dell'infortunistica che hanno eseguito i rilievi del caso.

Montesano lascia un figlio di sei anni. Poco prima di morire il 28enne aveva cambiato la foto del suo profilo Facebook pubblicando una foto insieme al figlio.

