Il giorno del Festino a Palermo, l'omaggio alla Santuzza in diretta su Tgs

Raccontare il Festino. Perché l'anima vera di Palermo è fatta della sua festa, sia essa nobile o popolana, borghese o intellettuale. Il Festino è di tutti, sia che ci si riunisca su una terrazza elegante affacciata sul Cassaro - o su Porta Felice visto che si potrà seguire il corteo anche dal Loggiato San Bartolomeo - sia che si gusti «mellone ghiacciato» o si ciuccino i babbaluci.

La Santuzza è trasversale; la pregano i Tamil, gli artisti, i detenuti e le confraternite. Per il secondo anno, riecco Tgs ed Rtp insieme per raccontare sia il Festino spettacolare, che la processione religiosa dell'urna, lunedì. Gran cerimoniere, come sempre, Salvo La Rosa che sottolinea come «ritorniamo a raccontare il Festino con la forza e la voglia di partecipare in prima persona. L'anno scorso abbiamo ottenuto un consenso straordinario, che ci ha spinto a ripetere il nostro impegno anche quest'anno». Diretta dalle 20,15 e avanti fino ai fuochi, lunedì dalle 18,45 e si seguirà il percorso dell'Urna con le reliquie, fino al rientro in Cattedrale.

Ben quattro le postazioni tv lungo il percorso del Carro: Salvo La Rosa seguirà il corteo a ridosso di Porta Felice, le altre saranno sul Piano di Palazzo Reale, alla Cattedrale e ai Quattro Canti. In diretta Cristina Arcuri, Salvatore Fazio e Aurora Fiorenza, con il coordinamento della responsabile delle News, Marina Turco.

La processione di lunedì sarà invece seguita anche da Giovanni Villino. «Schieriamo una pattuglia di giornalisti che racconteranno il Festino dai punti nevralgici del corteo - spiega Marina Turco -; e mai come quest'anno avremo tanti ospiti che ci raggiungeranno nelle quattro postazioni. Devoti, turisti, antropologi, esperti, sociologi. Tante voci per narrare la festa della città».

Le lunghe dirette del Festino sono realizzate con il supporto tecnico di VideoBank, regia di Emanuele Cammarata. Saranno in onda, oltre che sulle due emittenti, anche su Viva L'Italia Channel (canali 875 e 879 di Sky); in streaming su www.gds.it e www.gazzettadelsud.it, e sulla pagina Facebook del Giornale di Sicilia, oltre che su Salvolarosaofficial.

