Controlli antidroga a Palermo, in manette due persone

Due persone sono state arrestate in altrettanti operazioni antidroga da parte dei carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Piazza Verdi.

Nel quartiere Capo, in manette, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacenti, è finito Alessio Taormina, palermitano di 23 anni, sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di dimora.

I carabinieri, durante i controlli, hanno visto l'uomo aggirarsi in piazza Sant’Anna. Lo hanno fermato e perquisito. Gli hanno trovato dosi di cocaina per un peso complessivo di un grammo circa, 17 dosi di marijuana per un peso complessivo di 22 grammi circa e 22 dosi di hashish per un peso complessivo di 44 grammi circa.

Tutta la droga era nascosta all’interno di un tombino. Trovata anche la somma di 53 euro, ritenuta provento dell’illecita attività di spaccio. Tutto ciò che è stato trovato è stato sequestrato.

L’arrestato è stato condotto presso la casa circondariale Pagliarelli in attesa della convalida.

Un altro arresto è stato invece eseguito nel quartiere Vucciria dove i carabinieri hanno arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, Luigi Abbate, palermitano di 24 anni.

I carabinieri, dopo aver notato dei movimenti sospetti, hanno fermato un 21enne che usciva dall’abitazione di Abbate, trovandolo in possesso di 2 dosi di crack. Il giovane è stato segnalato quale assuntore di sostanze stupefacenti per scopi non terapeutici al locale ufficio territoriale del governo. Poi, i militari hanno perquisito l'abitazione di Abbate trovando 252 dosi di crack per un peso complessivo di 47 grammi circa; 71 dosi di cocaina per un peso complessivo di 17 grammi circa; 4 involucri di cocaina per un peso complessivo di 63 grammi circa; la somma contante di 155 euro, provento dell’illecita attività di spaccio d tre bilancini di precisione.

La sostanza stupefacente ed il denaro sono stati sequestrati.

L’arrestato è stato condotto presso la casa circondariale Pagliarelli in attesa della udienza di convalida.

© Riproduzione riservata