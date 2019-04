Rapina e aggressione ad un turista alla Vucciria, arrestato un 17enne palermitano

Un 17enne, E.B., è stato arrestato dalla polizia di Stato con l'accusa di aver aggredito e derubato alla Vucciria un turista lo scorso 27 febbraio.

Il ragazzo, residente al Capo, deve rispondere dei reati di rapina aggravata, lesioni personali e furto in appartamento: i primi due reati sono stati commessi contestualmente, il terzo, invece, è avvenuto alcuni giorni prima.

Nella notte dello scorso 27 febbraio, un turista ha subìto un’aggressione da parte di un gruppo di giovanissimi che, dopo averlo accerchiato e picchiato, gli hanno sottratto il cellulare e il denaro contante, circa 90 euro.

La vittima, insanguinata, vagò per alcuni chilometri prima di essere notato a piazza Principe di Camporeale dove venne soccorso.

Importanti riscontri sono giunti dalla visione dei filmati registrati dalle telecamere a circuito chiuso degli esercizi dislocati lungo il tragitto dell’aggressione.

I poliziotti sono così, giunti al 17enne ritenuto uno dei componenti del gruppo, già noto alla polizia e, quindi, facilmente riconosciuto dagli agenti.

Inoltre, lo scorso 11 febbraio il giovane era stato l'autore di un furto in abitazione. Approfittando dell’assenza dei proprietari, si era introdotto in casa, portando via circa 7000 euro. Determinante per l’individuazione del colpevole, in questo caso, è stato il supporto fornito agli investigatori del Commissariato “Centro” da parte dei tecnici del Gabinetto di Polizia Scientifica di Palermo che hanno repertoriato le impronte del giovanissimo sull’infisso attraverso il quale era entrato nella casa.

Il 17enne è stato condotto presso il locale Istituto Penale Minorile “Malaspina”.

Ulteriori indagini sono in corso, sia per ciò che riguarda la rapina al turista che il furto in appartamento, per individuare eventuali complici del giovane.

© Riproduzione riservata