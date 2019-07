Organizza serate danzanti senza autorizzazioni, sospesa la licenza per 7 giorni ad un pub a Palermo

Ha organizzato serate danzanti senza le autorizzazioni e i requisiti di sicurezza previsti dalla legge. Per il titolare del pub Shoko in via Candelai scatta la sospensione per sette giorni della licenza di somministrazione di alimenti e bevande.

I sigilli al locale sono stati apposti dagli Agenti della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale della Questura di Palermo, dopo l’emissione del provvedimento di chiusura da parte del Suap.

Al titolare dell’attività di via Candelai era stata contestata più volte l’organizzazione di serate danzanti non autorizzate e visto il ripetersi degli eventi, è stata effettuata una segnalazione agli Uffici Comunali competenti all’emissione del provvedimento di sospensione della licenza al titolare.

