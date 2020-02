Sale da ballo prive di licenza, due denunce a Termini Imerese

Serate danzanti senza licenze sono state scoperte durante i controlli della polizia a Termini Imerese. Diverse irregolarità sono state riscontrate in due esercizi, nelle località Canne Masche e Buonfornello.

I gestori sono stati deferiti all’Autorità Giudiziaria perchè i locali adibiti a luoghi di pubblico spettacolo non avevano la licenza e senza il parere tecnico degli organi competenti relativo alla solidità e sicurezza della struttura. In entrambi i casi è stato emesso un provvedimento di cessazione dell'attività abusiva.

Sequestrate le strutture di pertinenza dei locali in cui si svolgevano i trattenimenti danzanti abusivi.

Nel corso del controllo presso l'esercizio in contrada Buonfornello è stato accertato anche che il titolare aveva avviato l'attività di somministrazione di cibi e bevande senza avere presentato I’apposita S.C.I.A.. Per quest'ultimo sono scattate altre sanzioni per un importo complessivo di circa ottomila euro.

