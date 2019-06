E' ancora emergenza incendi, notte di roghi a Palermo e in provincia

Grande lavoro questa notte una lunga serie di incendi di sterpaglie, di rifiuti e di auto a Palermo e provincia. Diverse squadre dei vigili del fuoco hanno spento tra la tarda serata di ieri e questa notte un rogo di sterpaglie in contrada Bevuto a Termini Imerese. In nottata nel quartiere di Borgo Nuovo una squadra è intervenuta per spegnere un rogo che è stato appiccato a cumuli di rifiuti.

Nel cuore del quartiere Zen un altro incendio è divampato in una zona di sterpaglie in via Rocky Marciano. Anche in questo caso i vigili del fuoco sono intervenuti per mettere in sicurezza la zona.

Tre incendi auto sono stati appiccati a tre auto in tre paesi diversi del Palermitano. Le fiamme hanno avvolto un’auto in via delle Mimosa a Capaci e i vigili del fuoco sono accorsi per spegnere il rogo. Poco dopo un’altra squadra del comando provinciale dei vigili del fuoco è intervenuta in piazza Venezia per un’altra autovettura incendiata a San Giuseppe Jato.

Mentre nelle prime ore della mattinata a Piana degli Albanesi è stato spento il rogo appiccato ad un’altra vettura in via Umberto I. I funzionari dei vigili del fuoco intervenuti sul posto hanno indagato sulle possibili cause dei roghi ma è da verificare se si possa trattare di incendi di natura dolosa.

