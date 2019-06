Ancora una notte di fuoco in provincia di Palermo, incendi in quattro comuni

Ancora una notte di incendi a Palermo e provincia. Nel quartiere Zen sono andati a fuoco diversi rifiuti. Il rogo è stato domato dall'intervento dei vigili del fuoco.

Sterpaglie in fiamme, invece, in provincia ed in particolare, a Valledolmo, Casteldaccia, Termini Imerese e a Monreale, in via Santa Liberata.

Soltanto 24 ore prima tre vasti incendi di sterpaglie avevano interessato Monreale dove erano intervenute diverse squadre di vigili del fuoco, a Petralia Sottana dove i pompieri avevano impiegato diverse ore per spegnere le fiamme e a Palazzo Adriano.

E sempre ieri, cumuli di rifiuti erano andati a fuoco allo Zen e in via Alloro. In quest'ultima strada un disabile era rimasto intossicato dal fumo che è giunto dentro la sua abitazione.

