Incidente all'alba a Palermo, ferite tre donne

Incidente questa mattina intorno alle 6,30 in via Cardinale Rampolla all’incrocio con via Bonanno a Palermo.

Secondo una prima ricostruzione una donna alla guida di una Skoda si è scontrata con una Peugeot che transitava in via Cardinale Rampolla in direzione Fiera del Mediterraneo. Tre donne sono rimaste ferite.

Sul posto i sanitari del 118 le hanno trasportate all'ospedale Villa Sofia a bordo di tre ambulanze. Le donne non hanno riportato gravi ferite ma i medici del pronto soccorso effettueranno ulteriori accertamenti sulle loro condizioni di salute.

Intanto gli agenti dell’infortunistica stradale della polizia municipale hanno effettuato i rilievi per capire l’esatta dinamica dell’incidente.

