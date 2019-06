Incidente a Palermo, ferito un giovane: con lo scooter sotto un tram in via Leonardo da Vinci

Con lo scooter sotto un tram. Grave incidente in via Leonardo Da Vinci a Palermo, all’altezza della rotonda Einstein. In sella un ragazzo che nell'impatto è rimasto ferito.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per estrarlo da sotto la vettura.

Il ragazzo non dovrebbe essere in pericolo di vita ed è stato consegnato ai sanitari del 118 che lo hanno trasportato nel più vicino ospedale.

Palermo, ragazzo su uno scooter finisce sotto il tram: le foto dopo l'impatto I vigili del fuoco sul posto L’incidente è avvenuto all’altezza della rotonda Eistein Il ragazzo è stato estratto da sotto il tram Il tram dopo l’impatto L’intervento dei vigili Il ragazzo era in sella ad uno scooter

Sul posto diverse pattuglie della polizia municipale per cercare di coordinare la viabilità in zona.

© Riproduzione riservata