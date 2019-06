Due incidenti sull'autostrada Palermo-Catania, 4 feriti: traffico e lunghe code da Bagheria

Una vera via crucis per i tanti automobilisti diretti a Palermo attraverso l'autostrada A19 a causa di un tamponamento a catena per un incidente autonomo.

Intorno alle 7,30 tra Bagheria e Villabate cinque auto sono rimaste coinvolte in un incidente che ha causato lunghissime code e rallentamenti. Il bilancio è di tre feriti: una donna di 42 anni, un uomo di 53 anni e una bambina di 8. I due feriti sono stati caricati a bordo di due ambulanze e trasferiti all'ospedale Policlinico, mentre la bambina è stata trasferita all'ospedale dei Bambini.

Poco prima della 10, all'altezza della rotonda di via Oreto, un anziano di 79 anni a bordo di una Citroen C3 ha perso il controllo della sua vettura ed è andato a finire contro un muretto. Per lui ferite lievi, ma il traffico in zona è andato subito in tilt.

Per entrambi gli incidenti, gli agenti della polizia stradale hanno effettuato i rilevi e gestito la viabilità.

