Incidente sulla A19, perde in controllo della sua auto all'altezza di Trabia: grave un 76enne

È ricoverato in gravi condizioni un uomo di 76 anni che questa mattina ha perso il controllo della sua auto che si è ribaltata sulla A19, all'altezza dello svincolo di Trabia, in direzione Catania. L'incidente è avvenuto intorno alle 9 di questa mattina.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno trasportato il ferito in codice rosso all'ospedale Civico di Palermo.

Secondo una prima ricostruzione degli agenti della polizia stradale l'uomo era alla guida di una Peugeot 206. Per cause in via d'accertamento il conducente ha perso il controllo della vettura.

Ad effettuare i rilievi, gli agenti della polizia stradale per cercare di capire l'esatta dinamica dell'incidente.

Inevitabilmente, si sono formate lunghe code in uscita da Palermo.

