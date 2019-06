Aereo Ryanair fermo per un guasto: almeno 6 ore di attesa per i 130 passeggeri del volo Palermo-Roma

Iniziano le manovre di decollo, ma poi l'aereo non parte. E resta fermo in pista al Falcone Borsellino con i passeggeri a bordo per oltre due ore. Poi la decisione di farli scendere dal mezzo.

La causa del disagio che ha provocato la rabbia dei passeggeri è un problema tecnico a un volo Ryanair la cui partenza era prevista per le 6,25 dallo scalo di Punta Raisi diretto verso Roma Fiumicino.

Una lunga attesa per i circa 130 passeggeri, la cui partenza sarebbe ora prevista per le 12,30, in attesa che arrivi un aereo da Bergamo. Disagi e proteste questa mattina al Falcone Borsellino.

"Ci hanno detto che una spia dell'aeromobile non funzionava e per questo il pilota ha deciso di rimanere a terra", spiega un passeggero palermitano diretto a Roma.

Chi vorrà potrà chiedere risarcimenti direttamente alla Ryanair o attraverso le associazioni di consumatori.

