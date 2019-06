Almeno 6 ore di ritardo per il volo Palermo-Roma, una passeggera: "Alcuni hanno rinunciato a partire"

Dovrebbero ripartire alle 12.30, con un aereo proveniente da Bergamo, i 130 passeggeri del volo Palermo-Roma della Ryanair fermo per un problema tecnico.

Grande disagio per i passeggeri da sei ore fermi all'aeroporto Falcone Borsellino in attesa di decollare per la Capitale. Ecco nell'audio il racconto di una passeggera, intervistata telefonicamente.

"Alle 6 ci siamo imbarcati perché alle 6.25 era prevista la partenza. Poi mentre eravamo già a bordo si è accesa una spia e siamo rimasti fermi per due ore. Noi siamo ancora qua. C'è gente che doveva fare visite mediche. E altri ancora che hanno rinunciato visto che avrebbero dovuto essere a Roma di mattina".

