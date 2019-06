Palermo, incendio nel magazzino di un supermercato a Borgo Vecchio: si indaga sulle cause

È divampato questa mattina un incendio in un magazzino del Supermercato Lmd in via Ugo Bassi nel quartiere Borgo Vecchio di Palermo. Sul posto cinque squadre dei vigili del fuoco che hanno spento il rogo.

Tra il materiale avvolto dalla fiamme c'erano anche bombolette spray potenzialmente esplosive. Sul posto si è radunata una folla di curiosi.

I funzionari dei vigili del fuoco stanno accertando le possibili cause dell'incendio. Non si conosce ancore l'entità dei danni.

Il mese scorso in via Empedocle Restivo le fiamme avevano avvolto il magazzino del supermercato Sisa, dove c'erano diverse cassette della frutta. In pochi minuti una nube di fumo altissima si era alzata in cielo.

