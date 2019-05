Traffico bloccato e vigili del fuoco in azione oggi pomeriggio a Palermo, in via Empedocle Restivo a causa di un incendio divampato, intorno alle 14,30, all'interno di un magazzino del supermercato Sisa all'altezza del civico 3 con all'interno cassette di frutta.

Sul posto sono intervenuti due mezzi dei vigili del fuoco e due pattuglie di polizia che hanno bloccato il traffico.

Video di Milvia Averna

© Riproduzione riservata