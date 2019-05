Allagamenti a Mondello, lavori al depuratore entro l'anno. Piano anche per Acqua dei Corsari

Buone notizie per i residenti di Mondello e Partanna che da decenni subiscono danni e disagi per gli allagamenti soprattutto nella zona di Fondo Verde. I lavori del nuovo impianto di sollevamento delle acque dovrebbero terminare a metà del 2021.

Parola del commissario nazionale Enrico Rolle che promette: "Il raggiungimento della conformità strutturale, che è necessaria per superare l’infrazione, entro la fine dell’anno". Il commissario straordinario Rolle si sta occupando anche dei lavori del raddoppio del depuratore di Acqua dei Corsari che verrà potenziato e servirà a depurare le acque sia del cosiddetto bacino Nord di Palermo (Mondello, Partanna Mondello e Sferracavallo) che quelle di tutto il resto della città. I lavori, in questo caso, dovrebbero iniziare entro la fine del 2019 e avranno una durata di un anno e mezzo; sono stati finanziati con 21 milioni di euro.

Dal 2017, il governo nazionale ha incaricato il commissario straordinario unico per la depurazione Enrico Rolle, che è stato nominato con decreto della presidenza del consiglio del 26 aprile 2017 a seguito delle sentenze di condanna della Corte di Giustizia europea. Il commissario è competente per le problematiche legate alla depurazione delle acque nere provenienti dagli scarichi fognari e sta lavorando ad un progetto che riguarda l’"Adeguamento dell’impianto di depurazione di Fondo Verde Giardini comprese le opere di scarico a mezzo di condotta sottomarina".

La situazione di Mondello e Partanna Mondello è molto complessa e per questo i tempi di realizzazione di un impianto non sono di semplice e veloce realizzazione. La segreteria del ministero dell’Ambiente, che in passato con la partecipazione di esperti tecnici del settore, fu chiamata a proporre soluzioni per l’intervento di Fondo Verde, ha individuato come soluzione necessaria la dismissione dell’impianto di depurazione e la costruzione di una stazione di sollevamento per indirizzare le acque nel nuovo depuratore di Acqua dei Corsari. Anche questo è un intervento di cui si sta occupando il commissario Rolle.

È molto probabile che con gli interventi del commissario Rolle i problemi degli allagamenti della zona di Mondello e Partanna Mondello possano essere parzialmente risolti. La competenza del Commissario attiene alle sole acque reflue urbane, cosiddette acque nere ma Rolle conferma che ha intenzione di porre: "l'attenzione, in fase di progettazione dell’impianto di sollevamento, affinché fenomeni atmosferici non impediscano il buon funzionamento dello stesso impianto, prevedendo l’utilizzo delle vasche presenti nell’impianto di depurazione di Fondo Verde per accumulare le acque meteoriche in eccesso (acque piovane), evitando così allagamenti dell’area nella quale è prevista la realizzazione dell’impianto di sollevamento".

Tutto ciò avverrà nella zona attorno al depuratore di Fondo Verde, ma non è detto che questo possa risolvere del tutto il problema degli allagamenti dell’interza zona della borgata marinara di Palermo.

Ciononostante i rappresentanti di comitati cittadini, associazioni e professionisti, chiedono molto altro per la borgata di Mondello: il completamento di via Aiace, la riqualifica e il riuso socio-culturale dell'ex cotonificio siciliano, la riqualifica della casa di riposo per anziani ex Onpi, la pulizia del Ferro di cavallo, il completamento delle strade secondarie ma non meno importanti delle borgate come i lavori di recupero della canonica della Parrocchia Santa Maria degli Angeli e spazi di aggregazione culturali.

Tante richieste che da anni cadono nel vuoto e vengono rimandate per mancanza di fondi e di progetti.

