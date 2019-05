Incidente a Palermo, scontro auto-scooter fra via Roma e via Cavour: grave una donna

Ancora un altro grave incidente in via Roma all'incrocio con via Cavour a Palermo. Una donna di 34 anni, A.L.B., si trova ricoverata in prognosi riservata nel reparto di Rianimazione dell'ospedale Civico.

La 34enne era alla guida di un Piaggio Liberty che si è scontrato con una Ford Fiesta guidata da J.B di 27 anni. L'impatto tra i due mezzi è avvenuto all'altezza del semaforo. L'auto stava percorrendo via Cavour in direzione piazza XIII Vittime mentre lo scooter stava percorrendo via Roma.

Sul posto la donna è stata soccorsa e trasportata dai sanitari del 118 all'ospedale Civico in codice rosso. Il ventisettenne è rimasto illeso.

Sul posto sono intervenuti gli agenti dell'infortunistica della polizia municipale che hanno eseguito i rilievi per ricostruire la dinamica di dell'incidente.

Il secondo grave incidente in poche ore in centro città. Ieri, in via Libertà, all'incrocio con via Siracusa, un'auto e un taxi si sono scontrati. L'autista di quest'ultimo ha perso il controllo del mezzo che è finito sul marciapiede all'altezza del passaggio pedonale. Una donna, un'insegnante è stata travolta e scaraventata per terra. L'insegnante è ricoverata al trauma center dell'ospedale Villa Sofia in prognosi riservata. Non è in pericolo di vita, ma le sue condizioni restano serie.

