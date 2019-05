Incidente di via Libertà a Palermo, fratture per l'insegnante del Garibaldi investita da un taxi: ma è fuori pericolo

Restano serie le condizioni dell'insegnante del liceo Garibaldi che ieri in pieno giorno è stata travolta da un taxi in via Libertà ieri a Palermo. La donna, 64 anni, rimane ricoverata al trauma center dell'ospedale Villa Sofia in prognosi riservata, ma è cosciente e non è in pericolo di vita.

Ha riportato un politrauma con fratture alla scapola, all'omero e alle costole e i medici la continuano a tenere sotto osservazione.

Emerge a poco a poco la dinamica dell'incidente. A scontrarsi una Fiat Croma, guidata da un ragazzo di 24 anni, che proveniva da via Archimede in direzione di via Siracusa, e un taxi che procedeva nella corsia preferenziale in direzione di piazza Politeama.

Incidente a Palermo, taxi finisce sul marciapiede in via Libertà: le foto Incidente in via Libertà a Palermo Un’auto e un taxi si sono scontrati all’angolo con via Siracusa Il conducente del taxi ha perso il controllo del mezzo ed è finito sul marciapiede Una donna è stata investita ed è stata trasportata in codice rosso in ospedale Tanta la paura per le persone che hanno assistito all’incidente Il taxi finito sul marciapiede Il traffico all’altezza dello scontro è stato deviato

Il tassista, un uomo di 58 anni, ha perso il controllo del mezzo finendo sul marciapiede all'altezza del passaggio pedonale. La donna è stata scaraventata per terra facendo un volo di circa tre metri. Il taxi ha anche abbattuto un palo. Il conducente ha accusato dei malori dopo l'impatto ed è stato trasportato all'ospedale Policlinico.

Gli agenti della sezione infortunistica della polizia municipale hanno ascoltato il conducente della Croma, non ancors il tassista.

