Incidente a Palermo, auto si ribalta in via Lanza di Scalea: ferito un 52enne

Incidente questa notte intorno alle 4 a Palermo. Il conducente di una vettura mentre percorreva via Lanza di Scalea allo Zen a Palermo, per cause ancora in via d'accertamento, ha perso il controllo del mezzo.

L'uomo, di 52 anni, si è prima schiantato contro il muretto della rotatoria, poi l'auto si è ribaltata: ferito ma è rimasto cosciente ed ha chiamato i soccorsi. Sul posto sono accorsi i sanitari del 118 che lo hanno trasportato all'ospedale Villa Sofia.

Intanto gli agenti dell'infortunistica stradale della polizia municipale hanno effettuato i rilievi per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.

Con l'auto contro un palo della luce: incidente a Palermo, le foto dell'auto distrutta L’auto che si è schiantata contro un palo della luce L’auto contro un palo in via Cavour L’incidente all’inizio della via Cavour L’auto danneggiata L’incidente intorno alle 13,30 in via Cavour Sul posto i vigili del fuoco L’auto ha finito la sua corsa contro un palo

© Riproduzione riservata