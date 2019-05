Due incidenti nella notte a Palermo in via Messina Marine e Cruillas: 5 feriti

Due incidenti questa notte a Palermo tra via Messina Marine e via Cruillas. Il bilancio è di cinque feriti. Il primo è avvenuto in via Messina Marine all'altezza del civico 619.

A scontrarsi un'auto e una moto. Ad avere la peggio un centauro che è stato trasportato dai sanitari del 118 in codice giallo al vicino ospedale Buccheri La Ferla.

Mentre nelle prime ore della mattinata all'incrocio tra via Cruillas e piazza Lampada della Fraternità si sono scontrate due auto. Sono quattro le persone che sono rimaste ferite.

I sanitari del 118 hanno caricato due feriti a bordo di due ambulanze che si sono dirette all'ospedale Cervello, mentre gli altri due sono stati trasportati all'ospedale Villa Sofia. Sembra che nessuna delle persone coinvolte sia rimasta ferita gravemente.

Sia in via Messina Marine che in via Cruillas sono intervenuti gli agenti dell'infortunistica della polizia municipale per effettuare i rilievi e capire l'esatta dinamica degli incidenti.

