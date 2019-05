Palermo, il nuovo vicequestore è Andrea Lo Iacono che succede a Dario Sallustio

Il primo dirigente della polizia di stato, Andrea Lo Iacono, ha assunto ufficialmente l'incarico di vicario del questore di Palermo, quale successore di Dario Sallustio promosso alla qualifica di dirigente superiore e assegnato alla dirigenza del compartimento polizia stradale delle Marche.

Andrea Lo Iacono è laureato in giurisprudenza ed in scienze delle pubbliche amministrazioni presso l'università degli studi di Catania ed abilitato alla professione di avvocato. È entrato a far parte dei ruoli della polizia di stato il 31 ottobre 1991 con la qualifica di vice commissario.

Lo Iacono ha prestato servizio dal 1992 al 1996 e poi nuovamente dal 2010 al 2012 in Sicilia, presso la questura di Enna, come capo di gabinetto, dirigente della divisione polizia anticrimine, dirigente della divisione polizia amministrativa e sociale, dirigente dell’ufficio misure di prevenzione, dirigente dell’ufficio immigrazione e dirigente dei commissariati di Leonforte e Piazza Armerina. Dal 1996 al 2000 ha diretto il commissariato di di Nicosia. Dal 2000 al 2010 ha diretto la sezione polizia stradale di Enna.

Dal 2012 al 2015 ha diretto la divisione polizia anticrimine della questura di Caltanissetta occupandosi anche di delicate indagini patrimoniali che hanno portato all'applicazione di numerose e consistenti misure di prevenzione patrimoniali nei confronti di esponenti della criminalità organizzata.

Nello stesso periodo ha avuto, inoltre, la sovrintendenza sulla divisione polizia amministrativa e sociale della questura di Caltanissetta. Dal 4 agosto 2015 al 18 giugno 2017 ha svolto l'incarico di vicario del questore di Vercelli. Dal 19 giugno al 4 maggio del 2019 ha svolto l'incarico di vicario del questore di Pesaro e Urbino.

