Palermo, gli affari della mafia sulle forniture di caffè: dalla prefettura misure interdittive per 4 imprese

Quattro interdittive antimafia sono state emesse dalla prefettura di Palermo nei confronti delle imprese Kaffeina srl, Torrefazione Caffeina di Salvatore D'Oca, la ditta individuale Salvatore Dario Arcuri e l'Expo Sicilia Soc. Coop..

I titolari sono coinvolti nell’operazione di Polizia denominata “Atena”, eseguita il 12 marzo 2019 dal Nucleo Investigativo del Comando Provinciale Carabinieri di Palermo, e risultano indagati per vari reati, con l’aggravante di aver operato per avvantaggiare cosa nostra ed in particolare il mandamento mafioso di Porta Nuova.

In manette finirono 32 soggetti ritenuti responsabili. Dalle intercettazioni ambientali è emerso che Francesco Arcuri, arrestato ed indagato, si avvaleva delle imprese, raggiunte da provvedimenti interdittivi, quale mezzo per imporre le forniture di caffè a diversi noti bar della città di Palermo a scapito di altre aziende.

Mafia, blitz contro il clan di Porta Nuova a Palermo: nomi e foto dei 32 arrestati Giulio Affranchi Francesco Arcuri Pietro Burgio Paolo Calcagno Cristian Caracausi Gioacchino Cirivello Giuseppe Corona Andrea Damiano Salvatore De Luca Salvatore De Santis Alessandro Angelo Di Blasi Gregorio Di Giovanni Tommaso Di Giovanni Salvatore D’Oca Benedetto Graviano Alessio Haou Khemais Lausgi Michele Madonia Filippo Maniscalco Giovanni Maniscalco Gandolfo Emanuele Milazzo Fabrizio Nuccio Antonino Pisciotta Francesco Pitarresi Gaspare Rizzuto Antonio Sorrentino Rosalia Spitaliere Settimo Spitaliere Salvatore Sucameli Vincenzo Toscano Costantino Trapani Sebastiano Vinciguerra Un fermo immagine del video diffuso dai carabinieri La droga affare principale della mafia Droga a fiumi nella Palermo bene Trentadue le persone arrestate Colpo al mandamento di Porta Nuova Un fermo immagine tratto dal video dell’operazione

Raggiunta da interdittiva antimafia anche la Expo Sicilia Soc. Coop., che gestiva il pub denominato Great House, poi divenuto Goya Restaurant lounge bar, con sede in Palermo nella via Quintino Sella, formalmente intestata alla figlia di Vito Seidita, arrestato nella stessa operazione “Atena”. Da altre intercettazioni ambientali è emerso che aveva rapporti di interesse economico con elementi di spicco di cosa nostra, tra questi Cosimo Vernengo e il boss Paolo Calcagno, per un periodo al vertice del mandamento mafioso di Porta Nuova, interessati alla restituzione di somme di denaro.

I provvedimenti sono stati comunicati al sindaco di Palermo e alla Camera di Commercio e comportano la revoca delle autorizzazioni rilasciate e l’annotazione nell’albo camerale.

