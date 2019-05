Mafia, il caffè del boss tra Milano e Palermo: sei arresti e sequestri

La mafia siciliana ha messo le mani nella produzione e nella distribuzione di caffè, nell'asse che congiunge Palermo a Milano. Sono sei gli arresti eseguiti dai finanzieri del nucleo di polizia economico-finanziario di Palermo, in collaborazione con lo Scico-Servizio Centrale Investigazioni sulla Criminalità Organizzata, coordinati dalla locale procura della repubblica-direzione distrettuale antimafia, per un provvedimento emesso dal tribunale di Palermo, sezione del giudice per le indagini preliminari.

Sono state sequestrate anche due società. L'indagine, delegata dalla Dda della Procura della Repubblica di Palermo, ha consentito di portare alla luce una vera e propria organizzazione finalizzata a gestire gli investimenti della famiglia mafiosa dei Fontana di Palermo, della zona Acquasanta Arenella, i cui vertici erano appena usciti di galera e si erano stabiliti a Milano.

Gli arrestati sono Rita Fontana di 30 anni, Giovanni Fontana di 41, Gaetano Pensavecchia di 58, Filippo Lo Bianco di 54, Michele Ferrante di 36, e Domenico Passarello di 43.

Le attività di esecuzione delle misure cautelari reali e personali vedono impegnati oltre un centinaio di militari del nucleo Pef di Palermo, con il supporto dello Scico di Roma, del Nucleo Pef di Milano, dei Gruppi di Milano e Palermo. Nell'operazione sono state impiegate anche le unità cinofile e un elicottero della sezione aerea di Palermo comando provinciale Palermo.

© Riproduzione riservata