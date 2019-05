Illuminazione a Palermo, riattivata la cabina "Zisa" e riaccesi circa 400 punti luce

Tornano in funzione 400 punti luce nella zona compresa fra via degli Emiri, via Eugenio L’Emiro, piazza Ingastone, via Cardinale Tomasi e via Zisa.

L'impianto di illuminazione era rimasto spento domenica e lunedì scorsi a causa di un trasformatore di potenza guasto. Da ieri sera sono tornati in funzione tre dei quattro circuiti che alimentano i circa 400 punti luce mentre proseguono i lavori su un circuito che per adesso è attivo a punti luce alternati.

L’incendio appiccato domenica sera in via degli Emiri, vicino alla cabina, non ha in alcun modo danneggiato l’impianto e i relativi macchinari. È stato invece necessario disattivare la cabina, invece, per il guasto del trasformatore di potenza riscontrato la scorsa domenica notte.

Gli operatori di AMG Energia hanno iniziato i lavori già lunedì mattina e ieri sono stati conclusi con la sostituzione del trasformatore e sono stati ripristinati i collegamenti al modulo di media tensione, oltre a tre circuiti di alimentazione degli impianti mentre sul quarto i lavori sono in corso.

"In considerazione dell’entità del guasto e della vasta zona interessata, i nostri operatori sono subito intervenuti - sottolinea l’Amministratore unico, Mario Butera – e avendo a disposizione il trasformatore, in tempo reale abbiamo programmato i lavori di ripristino in modo da ridurre i disagi ai residenti".

