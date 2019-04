Palermo, riattivati quaranta punti luce al Foro italico

Continuano ad essere spenti da due settimane 280 punti luce ad Acqua dei Corsari ed altri 40 in zona Papireto a Palermo. Gli operai dell'Amg hanno in programma alla fine della settimana un ulteriore intervento di riparazione su cabina Acqua dei Corsari, dopo il guasto ingente di due settimane fa che ha messo fuori uso tre trasformatori a bobina mobile.

Sono spenti diversi punti luce in via Messina Marine nel tratto tra piazzetta Sperone a Ficarazzi, cortile Bandita, via Bandita, via Generale Bertett, vicolo Cavallaro, cortile Compagnone, Cortile Fiammingo, piazzetta Giunchi, vicolo Giunchi, via Ernesto Ascione, cortile Mannino, piazza Figurella, strada vicinale Carmine.

"Abbiamo programmato un nuovo intervento – spiega l’Amministratore unico, Mario Butera -: sostituiremo un trasformatore in modo da ripristinare i circuiti per adesso non in funzione e garantire l’illuminazione a punti luce alternati in tutta la zona, così da ridurre i disagi per i residenti, in attesa della riparazione degli altri due trasformatori".

Disattivati anche quaranta punti luce nella zona compresa fra via Papireto, corso Alberto Amedeo e piazza Peranni. Gli operatori di Amg Energia hanno dovuto effettuare la disattivazione a tutela della pubblica incolumità. Infatti nel corso della riparazione di un guasto sull’impianto di illuminazione è stata constatata la vetustà dei cavi di alimentazione di media tensione. Gli impianti rimangono in funzione a punti luce alternati nelle vie Papireto, Gaetano Mosca, in corso Alberto Amedeo, in piazza Peranni e in piazza Papireto. Della disattivazione è stata data immediata comunicazione agli uffici comunali competenti, dal momento che per il ripristino della piena funzionalità dell’impianto dovrà essere eseguito un intervento di manutenzione straordinaria per la sostituzione dei cavi.

Sono stati invece riparati 40 punti luce in Foro Umberto I. Gli operatori di Amg Energia hanno completato oggi la riparazione di un guasto e riacceso nel tratto compreso fra via Alloro e via Tiro a Segno.

© Riproduzione riservata