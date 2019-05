Crollo di calcinacci nel sottopasso di via Crispi, tempi lunghi per i lavori: code e disagi

Tempi lunghi per la riapertura di una carreggiata del sottopasso di via Crispi dal quale sono caduti lunedì scorso alcuni calcinacci. Potrebbe servire ancora una settimana o, nella peggiore delle ipotesi, anche due mesi.

Notevoli i disagi per gli automobilisti, così come riporta Luigi Ansaloni in un articolo del Giornale di Sicilia in edicola, con file di auto e rallentamenti. Ieri il traffico è rimasto paralizzato nella zona della Cala.

Il Comune attende il preventivo dei lavori e dal conto che sarà presentato all’amministrazione si deciderà se poter intervenire "in urgenza" o se si dovrà bandire una gara per appaltare gli interventi.

Vento a Palermo, sottopasso di via Crispi chiuso a metà: le foto dell'intervento A causa del vento pezzi di intonaco si sono staccati dal sottopasso di via Crispi, alla Cala di Palermo Una carreggiata del sottopasso, quella direzione porto, è stata chiusa In azione vigili del fuoco e polizia municipale Il traffico è stato deviato In poco tempo si è scatenato il caos in zona, fra auto impantanate e lunghe code La polizia municipale sul posto Il sottopasso di via Crispi

