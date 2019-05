Palermo, restringimento e lavori nel sottopasso di via Crispi dopo i calcinacci crollati: traffico in tilt

Traffico paralizzato questa mattina alla Cala di Palermo. Persiste anche oggi infatti il restringimento della carreggiata direzione Porto nel sottopasso di via Crispi, ieri chiusa dopo il crollo di alcuni calcinacci, che si sono staccati dalla parete laterale destra.

Dopo la chiusura temporanea per mettere in sicurezza l'area, che è ancora recintata, il sottopasso è stato riaperto al traffico. La corsia di destra, però, resta parzialmente transennata proprio in prossimità della parte in cui sono crollati i pezzi di intonaco.

E già dalle prime ore del mattino, il restringimento ha causato ingorghi e lunghe code che si sono riversati in tutta la zona della Cala.

Vento a Palermo, sottopasso di via Crispi chiuso a metà: le foto dell'intervento A causa del vento pezzi di intonaco si sono staccati dal sottopasso di via Crispi, alla Cala di Palermo Una carreggiata del sottopasso, quella direzione porto, è stata chiusa In azione vigili del fuoco e polizia municipale Il traffico è stato deviato In poco tempo si è scatenato il caos in zona, fra auto impantanate e lunghe code La polizia municipale sul posto Il sottopasso di via Crispi

© Riproduzione riservata