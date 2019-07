Camion perde il carico: chiusa per alcune ore via Crispi a Palermo, traffico in tilt

Traffico in tilt nella zona del porto di Palermo per gran parte della mattinata. Intorno alle 4 di questa mattina un camion in transito ha perso il carico di olio e sabbia che trasportava.

Immediato l'intervento della polizia municipale che ha dovuto chiudere l’intera arteria di via Francesco Crispi in un ampio tratto che va da Piazza dell’Ucciardone fino a Piazza XIII vittime. La strada infatti era diventata pericolosa e per consentirne la pulizia si è provveduto ad interdire l'area. L'intervento ha richiesto molte ore e così anche nella mattinata le auto non hanno potuto transitare.

Conseguenza inevitabile il traffico con gente, che doveva recarsi all'imbarco, che era letteralmente imbufalita.

