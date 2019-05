Nuovo atto vandalico a Palermo, pietre contro autobus dell'Amat: illeso il conducente

Nuovo episodio vandalico a Palermo. Secondo quanto denunciato da un autista di un autobus dell'Amat, alcuni ragazzini avrebbero lanciato pietre contro il parabrezza e la fiancata del mezzo urbano, mentre stava percorrendo corso dei Mille.

La polizia che ha accolto la denuncia da parte dell'uomo che non è rimasto ferito e sta indagando sull'accaduto.

Quello di oggi non è un caso isolato, nel passato alcuni mezzi del trasporto pubblico hanno subito altri atti vandalici.

Lo scorso 14 aprile, una pietra è stata scagliata contro il vetro di un bus della linea notturna della Amat 2 in via Carmelo Raiti in zona Medaglie d'Oro a Palermo, mentre il giorno prima alcuni vandali avevano danneggiato l'emettitrice che si trova al capolinea tram della stazione Notarbartolo.

E ancora, lo scorso 12 marzo, sassi erano stati lanciati contro il bus 124 in via Eugenio l'Emiro, nel quartiere della Zisa.

