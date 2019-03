Palermo, sassi contro un autobus dell'Amat alla Zisa

Sassi contro un bus a Palermo. Una vettura dell'Amat, il 124, è stato preso di mira probabilmente da un gruppo di ragazzini in via Eugenio l'Emiro, nel quartiere della Zisa. L'autista non sarebbe rimasto ferito, così come non risultano problemi per i passeggeri. Indagini in corso da parte delle autorità.

Si tratta dell'ennesimo caso in città: qualche settimana fa la polizia di Stato aveva individuato sette minorenni, tra gli otto e i quattordici anni, responsabili di alcuni danneggiamenti a autobus e tram dell’Amat nella zona di Brancaccio e Sperone.

Dopo gli episodi di lancio di sassi contro le vetture, gli agenti hanno presidiato la zona e bloccato i minori. In una occasione i poliziotti hanno sorpreso sul tram 7 ragazzini che senza biglietto, tra i passeggeri impauriti, hanno iniziato una rissa cercando di danneggiare i vetri tirare il freno d emergenza. I minori sono stati portati in questura, redarguiti e poi riaffidati ai genitori.

