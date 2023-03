Un gruppo di ragazzi ha lanciato dei sassi contro un autobus della linea 7 dell’Amat in via Messina Marine a Palermo. E’ stato danneggiato il vetro della fiancata destra del mezzo che stava percorrendo la strada nella zona della Bandita in direzione della Foro Italico. paura tra i passeggeri ma nessun ferito. A chiamare gli agenti di polizia è stato l’autista che denunciato l’atto vandalico.

