Palermo, cinque arresti per furto e spaccio e due denunce per 2 parcheggiatori abusivi

Stretta contro furti, spaccio e posteggiatori abusivi a Palermo, in coincidenza del ponte pasquale e del 25 aprile. Il bilancio è di cinque arresti e due denunce di posteggiatori abusivi molesti.

Nei primi tre casi, a finire in manette sono stati A.G. donna palermitana di 38 anni della Vucciria, M.N., di 46 anni palermitano di via Tiro a Segno, accusati di furto e tentato furto aggravato su autovettura e P.T.B.D., di 21 anni mauritiano accusato di furto aggravato ai danni di un market cittadino.

Il primo episodio risale alle 21,30 quando i poliziotti, a seguito della segnalazione di una donna autrice di un furto su auto in piazza Sturzo. I poliziotti l'hanno fermata in via Chiavettieri. La donna aveva infranto il vetro della vettura e aveva rovistato all’interno rovistato portando via alcuni oggetti. La donna ha inoltre violato le prescrizioni del provvedimento della sorveglianza speciale, cui era sottoposta per altri reati.

Il secondo arresto è avvenuto intorno alle 4. Gli agenti di una volante hanno raggiunto via A. Buccheri La Ferla, dove era stata segnalata la presenza di un uomo, di cui veniva fornita una dettagliata descrizione, intento ad armeggiare su una Fiat Panda regolarmente parcheggiata lungo la strada. I poliziotti hanno scorto a distanza un individuo che appena si è accorto della presenza della pattuglia della polizia di stato, ha lasciato cadere a terra alcuni arnesi in metallo tentando di allontanarsi repentinamente. Gli agenti, scesi dall’auto di servizio, dopo un breve inseguimento, lo hanno raggiunto e bloccato. Si tratta di M.N. di 46 anni del quartiere Borgo Vecchio.

Il terzo arresto è avvenuto a Mondello. Un ventunenne cittadino mauritiano ha rubato alcuni articoli alimentari da un market di via Orsini. L’uomo è stato fermato ed arrestato dai poliziotti dopo che era stato scoperto da dipendenti del market, avendo tentato goffamente di oltrepassare la barriera delle casse con generi alimentari rubati.

Mentre un 34enne cittadino tunisino è stato sorpreso accanto da una donna che urlava una donna in via Ruggero Settimo. Un agente libero dal servizio, ha visto la scena proprio tra via Ruggero Settimo e via Cavour. Il poliziotto è riuscito a raggiungere il fuggitivo e, anche grazie alla collaborazione dei colleghi di una pattuglia dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, che lo hanno bloccato ed immobilizzato. Il trentaquattrenne aveva rubato alcuni capi di abbigliamento in un noto negozio del centro cittadino di cui si era disfatto in corso di fuga. Lo straniero è stato arrestato ed i capi sono stati recuperati e restituiti.

I poliziotti del commissariato di “Centro” che tra via dei Carrettieri e via Beati Paoli hanno sorpreso a spacciare un palermitano di 34 anni. Proprio durante il passaggio di una volante gli agenti hanno visto l'uomo vendere dosi di droga ad alcuni giovani. Il 34enne si serviva della nicchia di un contatore idrico pubblico sulla strada chiuso con una grata e un lucchetto di cui il palermitano aveva le chiavi. All’interno sono stati trovati e sequestrati 50 euro e dosi di hashish, marijuana e cocaina. L’uomo è stato arrestato.

Mentre due cittadini hanno segnalato la presenza dei due parcheggiatori alla polizia di stato s tramite l’applicazione “Youpol”, che consente di segnalare direttamente ed in tempo reale alla centrale operativa della questura, epiosidi di spaccio, bullismo ed altri reati.

I due parcheggiatori molesti sono stati fermati in via Palinuro ed in via Pignatelli Aragona. Gli agenti li hanno allontanati e denunciati.

© Riproduzione riservata