Al via i casting per “Ketticè”, il nuovo film del regista palermitano Giovanni Tortorici

Si apre ufficialmente la fase di casting online per il nuovo film di Giovanni Tortorici dal titolo “Ketticè”, prodotto dalla Frenesy Film Company. Le riprese si svolgeranno a Palermo tra agosto e settembre 2025, e la produzione è alla ricerca di ragazzi e ragazze tra i 14 e i 25 anni, residenti nel capoluogo siciliano, da inserire come comparse nel progetto.

A comunicarlo sono le responsabili del casting Valeria Piraino ed Erika Capizzo della Talè Casting, che invitano gli interessati a candidarsi esclusivamente via email all’indirizzo: [email protected].

Per partecipare, occorre inviare due foto attuali (una in primo piano e una a figura intera), specificando nome, cognome, residenza e recapito telefonico. In caso di minorenni, è necessario inserire anche il numero di telefono di un genitore.

Con questa nuova produzione, il regista palermitano prosegue il suo impegno nel raccontare storie legate al territorio siciliano, puntando anche sul coinvolgimento diretto dei giovani della città. La collaborazione del pubblico sarà fondamentale per individuare nuovi volti e dare vita a un film che si preannuncia autentico e radicato nella realtà locale.