"Offese al sindaco di Mezzojuso": scagionati Giletti, Klaus Davi e il direttore di La7

Iscritti nel registro degli indagati perché «offendevano la reputazione di Salvatore Giardina, sindaco di Mezzojuso». Il gip di Termini Imerese, però, ha deciso il non luogo a procedere, su richiesta della procura, nei confronti del conduttore di "non è l'Arena" Massimo Giletti , dell'ex opinionista della trasmissione Klaus Davi e di Andrea Salerno, direttore di La7, che erano stati querelati per diffamazione da Giardina, autorizzato dal consiglio comunale.

Sindaco e consiglio comunale si ritengono diffamati dalla trasmissione che per oltre un anno dedica uno spazio alla vicenda delle tre sorelle Napoli, proprietarie di un'azienda agricola con oltre 70 ettari di terreno tra Corleone e Mezzojuso dove coltivano cereali e foraggio.

Irene, Gioacchina e Marianna Napoli dopo la morte del padre, nel 2006, dicono di aver subito minacce e intimidazioni mafiose per costringerle a cedere l'attività. Le tre donne hanno denunciato danneggiamenti, l'uccisione dei propri cani, sconfinamenti di vacche che vanno nei loro terreni.

La procura di Termini Imerese aveva in un primo tempo chiesto il rinvio a giudizio dei tre indagati.

