Da Caltanissetta a Palermo con un chilo di droga in auto: fermati due uomini

Viaggiavano da Caltanissetta a Palermo, in auto, con un chilo di droga. In manette sono finiti Davide Garofalo, 26enne, nato a Milano e residente a Caltanissetta e Ousman Bah, 28enne nato in Gambia e residente a Caltanissetta.

I carabinieri del Nucleo Radiomobile di Palermo hanno fermato in viale Regione Siciliana, e precisamente lungo lo svincolo di Bonagia direzione Catania, un'auto, una Mini Cooper.

I due hanno insospettito i militari a causa del loro nervosismo e sono stati perquisiti. Nella tasca dei pantaloni di Bah è stato trovato un panetto di hashish del peso complessivo di 100 grammi circa e la somma di 46,20 euro, nella vettura di proprietà di Garofalo, nascosti sotto il sedile anteriore, lato conducente, 10 panetti di hashish di circa un chilogrammo.

La successiva perquisizione presso il domicilio di Garofalo, effettuata con la collaborazione dei carabinieri di Caltanissetta, ha permesso di trovare 6 pezzi di hashish del peso complessivo di circa 14 grammi, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento della sostanza.

Tutto ciò che è stato trovato e l'autovettura sono finiti sotto sequestro e i due sono stati arrestati. L’Autorità Giudiziaria a seguito della convalida ha disposto la detenzione in carcere.

