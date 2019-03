Palermo, sorpreso mentre cede la droga: arrestato 27enne

Un 27enne palermitano è stato arrestato dalla polizia di Stato perchè sorpreso dagli agenti del Commissariato "Libertà" mentre cedeva droga.

I poliziotti, l’altro ieri pomeriggio, hanno notato un’ autovettura Mini Cooper. in via De Gasperi, ferma sul ciglio della strada ed un via vai sospetto di persone che di volta in volta si avvicinavano al conducente, scambiavano qualcosa con lui e poi si allontanavano.

Gli agenti, durante l'appostamento hanno visto in diretta uno scambio di denaro con lo stupefacente tra il conducente del mezzo e un giovane, a cui veniva ceduto un involucro in cambio di alcune banconote.

A quel punto gli agenti sono entrati in azione bloccando entrambi i giovani: il conducente del mezzo, Claudio Botta, 27enne di Cruillas nascondeva addosso, negli slip, 5 involucri di hashish di circa 10 grammi ciascuno; l’altro giovane aveva invece in tasca una dose della stessa sostanza, che ammetteva di aver appena acquistato.

Un’ulteriore, successiva, perquisizione presso l’abitazione del 27enne ha consentito di trovare, nascosto all’interno di un cartone nel cassetto di un mobile della camera da letto, hashish e marijuana ed un bilancino di precisione.

Botta è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, mentre I’acquirente è stato segnalato alle autorità competenti quale assuntore.

