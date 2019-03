Mafia a Palermo, l'imprenditore Migliore e gli affari col pizzo: dal cantiere edile al lido, quattro casi documentati

Il pizzo non è stato sconfitto. Anzi, l'imposizione a Palermo e provincia continua a essere un grande affare per la mafia. E quel che preoccupa gli inquirenti è che la "tassa" di Cosa nostra continua ad essere pagata.

Emerge dall'inchiesta anti mafia che ha portato oggi a dieci arresti e che ha assestato un altro colpo al mandamento di San Lorenzo-Tommaso Natale.

A gestire gli affari legati alle estorsioni sarebbe stato Baldassare Migliore, 52 anni, l'esponente mafioso di spicco tra gli arrestati di oggi. Il suo nome è stato fatto la prima volta nel corso dell'indagine Perseo dei carabinieri, nel 2008, ma durante il processo le intercettazioni furono dichiarate inutilizzabili e da qui si arrivò all'assoluzione. Stessa cosa nel 2016 dopo che fu accusato di estorsione per i lavori al centro commerciale La Torre a Borgo Nuovo.

Mafia a Palermo: colpo al mandamento San Lorenzo-Tommaso Natale, nomi e foto degli arrestati Baldassarre Migliore all’uscita dalla squadra mobile Baldassarre Migliore, avrebbe gestito le estorsioni Giovanni Messina Un fermo immagine tratto da un video della polizia mostra l’arresto di Giovanni Messina, 40 anni, nell’operazione antimafia a Palermo 25 marzo 2019.ANSA/POLIZIA EDITORIAL USE ONLY NO SALES Giuseppe Messia Giuseppe Messia Giuseppe Messia all’uscita dalla squadra Mobile Salvatore Lucera Salvatore Lucera arrestato dalla polizia Lucera all’uscita dalla squadra Mobile Giuseppe Fricano Fabio Chianchiano L’uscita degli arrestati dalla Squadra Mobile Il blitz all’alba Perquisizioni in casa degli indagati Le perquisizioni

Nell'ultima inchiesta, quella che ha portato al blitz di oggi, le estorsioni sono uno degli elementi principali. Alcuni imprenditori hanno confermato di aver versato delle somme a titolo di estorsione, quattro gli episodi documentati.

Un costruttore che stava realizzando 14 villette in via Sant'Angelo a Palermo sarebbe stato costretto a versare 35 mila euro. A riscuotere le messa a posto, secondo le indagini della squadra mobile, è stato Giuseppe Messia, anche lui arrestato.

L'amministratore della società Elenka spa, nota per gli ingredienti di qualità per gelateria e pasticceria, in via Partanna Mondello avrebbe versato alle casse di Cosa Nostra 3 mila euro ogni anno. Stessa sorte toccata ai vivai La Franca in via Lanza di Scalea. Prima con le lire un milione per le festività di Pasqua e Natale poi diventati mille euro quanto è entrata in vigore la moneta unica.

A Isola delle Femmine il titolare del Super Lido Battaglia sarebbe stato costretto a versare 13 mila euro per la stagione balneare. Di questi 5 mila finirono nelle casse della famiglia mafiosa di Tommaso Natale.

