Palermo accoglie Xi Jinping, l'arrivo alle 15.15 all'aeroporto: il programma della visita del presidente cinese

Giornata storica per Palermo che oggi accoglierà la visita del presidente cinese Xi Jinping. Il capo di Stato arriverà in città nel primo pomeriggio insieme con la moglie Peng Liyuan.

Tutto pronto in una città che si sveglia "blindata" fra misure di sicurezza elevate al massimo, divieti di sosta e strade chiuse lungo le zone in cui farà tappa il presidente cinese.

Ecco il programma della visita lampo di Xi Jinping

Il presidente della Repubblica popolare cinese e la moglie (con una delegazione di circa 200 collaboratori al seguito) atterreranno all'aeroporto Falcone Borsellino alle 15,15. Ad accoglierlo ci saranno il prefetto Antonella De Miro, il presidente della Regione Nello Musumeci e il sindaco Leoluca Orlando. Presente oggi anche il sottosegretario al Mise, con delega al commercio estero, Michele Geraci, palermitano, tra i fautori della visita di Xi Jinping in città.

Prima tappa della giornata sarà Palazzo dei Normanni, sede del Assemblea regionale siciliana, e a seguire la visita nella splendida Cappella Palatina. Già dalle 7 di questa mattina infatti Piazza Indipendenza è chiusa alle auto (Ecco i percorsi alternativi).

Qui la visita di Xi Jinping durerà circa 37 minuti. Ad accoglierlo ci sarà il presidente dell'Ars Gianfranco Miccichè. Subito dopo il leader e la moglie si trasferiranno a Villa Igiea, dove alloggeranno. Mentre la delegazione di accompagnatori sarà divisa tra l'Astoria Palace e il San Paolo Palace.

Il resto del programma è top secret. Con molta probabilità il presidente domani farà una passeggiata a Mondello per ammirare il mare palermitano. Per poi lasciare la città in mattinata, alle 10, orario in cui è fissata la partenza del volo per Nizza, da dove poi raggiungerà il Principato di Monaco.

Misure di sicurezza straordinarie fino alle 14 di domani, domenica 24, nei quartieri Acquasanta e Arenella, quindi nelle strade vicine a Ville Igiea, nella zona di Mondello tra le vie dell'Olimpo, viale Venere e piazza Castelforte, nelle aree che si trovano nei pressi di palazzo dei Normanni e degli hotel Astoria e San Paolo Palace.

In azione i carri attrezzi dell'Amat dispiegati nei pressi delle zone coinvolte per fare rispettare divieti e chiusure.

