Beccato mentre spacciava alla Zisa, palermitano arrestato dalla Polizia

Venti dosi di hashish, per un peso complessivo di 30 grammi e 2 bustine di maijuana. Questo il bottino con il quale è stato beccato un giovane nel quartiere Zisa: intento a spacciare, il ragazzo si è subito accorto della presenza della polizia e maldestramente ha buttato per terra la droga nascondendola sotto un'auto.

Dettaglio che non è sfuggito agli agenti che stavano passando da via Crociferi, angolo via Vespucci. Dopo aver recuperato il sacchetto di droga sotto l'auto, la polizia ha bloccato due giovani.

Alla luce di quanto accertato, l’uomo, un 33 enne, è stato tratto in arresto e condotto presso gli Uffici della Questura per le incombenze di rito.

© Riproduzione riservata