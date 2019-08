Controlli amministrativi a Palermo, chiuse due taverne alla Zisa

Due attività commerciali abusive adibite alla somministrazione di bevande sono state chiuse dopo i controlli da parte della polizia municipale e del reparto prevenzione crimine.

Al gestore di una taverna in via Zisa sono state contestate la mancanza di SCIA per la somministrazione di bevande, mancanza di DIA sanitaria ed attività di gioco illecito, con sanzioni pecuniarie per un totale di 9.032.00 euro.

Al gestore della taverna di via Pippo Rizzo, invece, sono state contestate la mancanza di SCIA per la somministrazione di bevande e la mancanza di DIA sanitaria, con sanzioni pecuniarie per un totale di 8.000.00 euro.

Durante i controlli, gli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine hanno sequestrato amministrativamente un’autovettura senza assicurazione revisione.

