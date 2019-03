Palermo: investito da una smart a Borgo Nuovo, si aggrava il pedone

Sono gravi le condizioni del sessantatreenne che la sera del marzo è stato investito da una Smart nel quartiere di Borgo Nuovo a Palermo. L'uomo è ricoverato in prognosi riservata al Trauma center dell'ospedale Villa Sofia. I medici sono preoccupati per le sue condizioni cliniche nonostante l'uomo respiri spontaneamente e sia lucido.

Il 63enne di Borgo Nuovo ha riportato una emorragia cerebrale, una frattura al femore e una vertebrale e una lieve contusione intestinale. Nelle prossime ore i medici di effettuare una operazione di osteosintesi per la rottura dell'osso femorale.

I medici sperano che subito dopo l'operazione il paziente si stabilizzi e posso essere trasferito in un altro reparto.

La sera del 2 marzo, intorno alle 23,15, l'auto guidata da una donna di 43 anni lo ha travolto mentre stava attraversando la strada in via Castellana all'altezza di via Pantalica. Gli agenti del'infortunistica stradale hanno effettuato i rilievi e hanno sequestrato l'auto.

