Incidente con la moto a Palermo, uomo muore dopo quasi 2 settimane

Dopo quasi 2 settimane di agonia, è morto nel reparto di Rianimazione dell'ospedale Villa Sofia di Palermo Girolamo Fenech, di 39 anni. L'uomo, conosciuto da tutti come Mimmo, il 20 febbraio è rimasto coinvolto in un incidente mentre era a bordo della sua Yamaha. Si è scontrato con una Volkswagen Polo, un terribile impatto in via Florio, all'altezza del civico 126.

Le sue condizioni sono apparse fin da subito gravi ed è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Villa Sofia. Il conducente dell'auto L.V.S., di 44 anni, è rimasto illeso. Sull'incidente potrebbe essere aperto un procedimento in Procura a Palermo.

Mimmo Fenech aveva quattro figli e lavorava come cameriere. Tantissimi i messaggi di cordoglio su Facebook. Giusi scrive: "Essere lontani da tutto e da tutti e sapere così all'improvviso della morte di un carissimo amico, penso che siano le cose più brutte che possano esistere. Oggi ho la morte nel cuore. Non mi do nessuna spiegazione a tutto ciò. Riposa in pace amico mio fraterno. Possa il tuo sorriso da lassù riempire le vite dei tuoi splendidi quattro figli e della tua meravigliosa moglie. Resto sconvolta e senza parole. Resto in silenzio. Resto ferma a ricordarti così. Sempre con il sorriso sulle labbra. Che possa arrivarti il mio pensiero".

"Non ci sono parole, in questi casi bisogna solo tacere e non dire nient'altro, hai lasciato un vuoto che penso non si potrà mai colmare, hai lasciato la tua famiglia troppo presto non doveva andar cosi, tutto è inaccettabile. Adesso sei un bellissimo angelo volato in cielo", scrive un cugino.

© Riproduzione riservata