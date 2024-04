I Mille sbarcano a... Bellolampo: Roberto Andò gira «L'abbaglio», 10 giorni di addestramento per le comparse

Sono iniziate le riprese del nuovo film di Roberto Andò, dal titolo «L'Abbaglio», prodotto da Bibi Film e Tramp Ltd e con protagonista Toni Servillo. Un lavoro cinematografico incentrato sulla storia di tre personaggi impegnati nella spedizione dei Mille di Garibaldi.

Le riprese, che in questi giorni si svolgono a Palermo, sono avvenute precedentemente in alcune location di Trapani, Erice e Bellolampo. Figuranti e comparse selezionate in tutta la Sicilia con esperienza e non sono stati selezionati attraverso precedenti scouting. Per quanto riguarda gli uomini, la produzione ha previsto circa 10 giorni di addestramento per imparare a lottare.

La produzione e il regista, inoltre, ha scelto nuovamente il centro storico di Erice come set di riprese cinematografiche. Due anni fa, infatti, è stato girato il film «Stranizza». Dopo le riprese in provincia di Trapani, il cast e gli operatori si sono spostati a Palermo per girare nuove scene.